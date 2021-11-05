14 فريقا في الدوري الليبي للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 12:49 مساء
منافسات في الطائرة الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس الخميس مراسم قرعة الدوري الليبي للكرة الطائرة (الدرجة الأولى) للموسم الرياضي 2021 / 2022، بمشاركة 14 فريقًا وُزعت على 4 مجموعات.

المجموعة الأولى جاءت بمشاركة فرق النصر والأهلي بنغازي والمروج والهلال واعتذار نادي البراق، وفي الأسبوع الأول الأهلي بنغازي يلتقى المروج والهلال مع النصر.

وجاءت المجموعة الثانية بمشاركة 4 فرق أيضًا السويحلي والاتحاد المصراتي والأفريقي زليتن والبشائر (التصدي سابقا)، واعتذار تحدي مصراتة عن المشاركة، وفي الأسبوع الأول ديربي مدينة مصراته يجمع الجارين السويحلي والاتحاد المصراتي، والبشائر يلتقى الأفريقي زليتن.

والمجموعة الثالثة ضمت فرق الجزيرة وأساريا والاتحاد والأهلي طرابلس والوحدة الويفات والعروبة العجيلات الوافد الجديد لدوري الدرجة الأولى. 

وفي الأسبوع الأول العروبة في مواجهة الأهلي طرابلس، وأساريا يلتقى الوحدة ويفات، والجزيرة مع الاتحاد.

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