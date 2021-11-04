تأجيل عربية الملاكمة للشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 03:07 مساء
جانب من منافسات الملاكمة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

قرَّر الاتحاد العربي للملاكمة تأجيل البطولة العربية للملاكمة للشباب، والتي كان مقررًا إقامتها بدولة الكويت في الفترة من الثامن عشر إلى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري إلى موعد لاحق.

وجاء ذلك في الكتاب المعمَّم على الاتحادات العربية من قبل رئيس الاتحاد العربي للملاكمة يوسف بن علي الكاظم.

وأهم ما جاء في التعميم: «بناء على الاتصالات الواردة من معظم الاتحادات العربية للملاكمة بطلب تأجيل البطولة العربية للملاكمة التي كان مقررًا إقامتها في الكويت في الفترة من 18 إلى 27 نوفمبر الجاري، لتعارض إقامتها مع الامتحانات الدراسية فى معظم الدول العربية». 

وتابع التعميم: «عليه تقرر تأجيل البطولة العربية للملاكمة للشباب، وسيُحدَّد لها موعد جديد، وسيتم موافاتكم بالموعد الجديد وبالدولة المستضيفة، في أقرب الآجال».

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