عبدالسلام الشريف ينتقد وزارة الرياضة

عبدالسلام الشريف، مدير شركة المرافق الرياضية. (الإنترنت)

اعتبر عبدالسلام الشريف، مدير شركة المرافق الرياضية، بعد صدور حكم قضائي، أن ما يصدر من وزارة الرياضة بخصوص شركة المرافق والمنشآت الرياضية مخالف للوائح وغير منطقي وفيه ظلم صارخ لمجلس الإدارة الشرعي.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه المدير الشرعي ولديه حكم قضائي مستغربًا عدم تناول الإعلام الرياضي، وخاصة القنوات الفضائية لموضوع الشركة، وإن أسلوب التهديد والوعيد الذي يلجأ له البعض للسيطرة على الشركة لن يؤثر عليه.

وتابع: «نعرف كيف نحارب الفساد والمرسلين بالشركة وأنه يستغرب أن وزارة الرياضة تسعى لإصدار قانون عام للرياضة وتريد قانونًا وهي لا تطبق الأحكام القضائية».