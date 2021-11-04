بطولات متعددة لدولي الرياضة الجامعية في 2022

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 04 نوفمبر 2021, 12:01 مساء
الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، وممثل ليبيا في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية طارق حشاد,(الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، وممثل ليبيا في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية طارق حشاد، أنه تم التأكيد على تكريم عدد من الشخصيات الرياضية التي قدَّمت خدمات جليلة للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وهم السيدة كايروس من أوستونيا لعملها بالمكتب التنفيذي لخمس دورات متتالية.

كما سيتم تكريم تشن تاي تشينق من تايبيه لعمله بالمكتب التنفيذي لخمس دورات متتالية، ولتنظيم بلده دورة الألعاب الصيفية 2017، ومالومبتي رالتي من جنوب أفريقيا لعمله بالمكتب التنفيذي لأربع دورات متتالية ولكونه رئيسًا سابقًا للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.

وأضاف حشاد، أنه تم الاتفاق على استضافة روسيا الألعاب الصيفية 2023، وألمانيا لدورة الألعاب الصيفية 2025، وأميركا الألعاب الشتوية 2023، وإيطاليا الألعاب الشتوية 2025، بالإضافة لإقامة الألعاب الشتوية بسويسرا الشهر المقبل.

وأكمل حشاد أن العام 2022 سيكون مليئًا بالأحداث الرياضية الجامعية ومن بينها بطولة العدو الريفي بالبرتغال شهر مارس 2022 والسباحة بإيطاليا شهر أبريل 2022، والملتقى الدولي بكوستاريكا شهر أبريل المقبل 2022 وكرة القدم الأميركية بالمكسيك شهر يونيو 2022.

بالإضافة إلى إقامة بطولة الإسكواش بمصر شهر يونيو 2022، والتسلق بالنمسا شهر يونيو 2022، والهوكي بجمهورية التشيك شهر يونيو 2022، والألعاب الجامعية الصيفية بالصين شهر يوليو 2022، وكأس العالم لكرة اليد بكوسوفو شهر يوليو 2022، وكأس العالم لكرة القدم داخل الصالات بالصين شهر يوليو 2022، والجولف بإيطاليا شهر يوليو 2022.

وأشار إلى أنه ستتم إقامة بطولة لرفع القوى بروسيا شهر يوليو 2022، وسابع الرقبي بروسيا شهر أغسطس 2022، والطائرة الشاطئية بأميركا شهر أغسطس 2022، وأكاديمية إعداد القادة بروسيا شهر سبتمبر 2022، والكانوي ببولندا شهر سبتمبر 2022، والثلاثي بالبرازيل شهر سبتمبر2022 والشطرنج بلجيكا شهر سبتمبر 2022.

وتابع أنه سيتم الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية شهر سبتمبر 2022، وبنتاثلون الحديث بالأرجنتين شهر سبتمبر 2022، والألعاب القتالية بروسيا شهر أكتوبر 2022، وإقامة كأس العالم للسلة الثلاثية بالصين شهر أكتوبر 2022.

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