اليوم.. قرعة الدوري الليبي للكرة الطائرة

جانب من منافسات الكرة الطائرة. (الإنترنت)

أكد مصدر بلجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، أن قرعة الدوري الليبي للكرة الطائرة الجديد 2021/ 2022 ستجري اليوم الخميس، بالمجموعات الثلاث.

وأوضح المصدر، أن قرعة المنطقة الأولى ستُجرى بصالة نادي شمال بنغازي، والمجموعة الثانية بصالة المدينة الرياضية مصراتة، والمجموعة الثالثة بصالة مكتب الرياضة طرابلس.

يشار إلى أن دوري الكرة الطائرة الجديد سينطلق في الـ15 من نوفمبر الجاري، وبنظام المجموعات الثلاث، وستتبارى كل مجموعة فيما بينها من دوري كامل عن ذهاب وإياب، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور السداسي.