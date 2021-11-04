عمومية «أبوسليم» تجدد ثقتها في رئيسها الحالي حسين النائب لفترة رئاسية جديدة

الجمعية العمومية لنادي أبوسليم تجدد ثقتها في رئيسها الحالي حسين النائب. (الإنترنت)

جدَّدت الجمعية العمومية لنادى أبوسليم ثقتها في رئيسها الحالي حسين النائب لفترة رئاسية جديدة، تتواصل لأربع سنوات مقبلة حتى العام 2025.

وجاء ذلك في اجتماعها الانتخابي الذي عقدته بمقر النادي بمنطقة أبوسليم بطرابلس، وتم فيه انتخاب أمانة الجمعية العمومية، برئاسة محمد الفالح، وعضوية عادل ديهوم، وعبدالفتاح رجب.

ويتكون مجلس الإدارة برئاسة حسين النائب، ونائبه فرج سويسي، وأمين الصندوق حسين الخازمي والعضو القانوني سامي عمارة، وعضوية إدريس راشد وعلي القطعة، وعبدالباسط الهاني.

وأشرف على الانتخابات لجنة، برئاسة مفتاح انوير رئيس وعضوية فرج امليك وعبدالحكيم عمران وشعبان البكوش وأنور الدعيكي، وتابع العملية الانتخابية مدير فرع الرياضة طرابلس راشد السري.