«الأهلي بنغازي» يصدر بيانا حول تأجيل الدوري الممتاز

جماهير فريق الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

أصدر نادي «الأهلي بنغازي»، بيانًا رسميًّا حول قرار تأجيل انطلاق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، إلى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وقال النادي، في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «اتجه النادي الأهلي للاستعداد لمنافسات الدوري وإقامة معسكر خارجي وفقاً لروزنامة الدوري المعدة من قبل لجنة تنظيم المسابقات».

وأضاف: «ترتب على هذه الاستعدادات تكاليف دفعت من خزانة النادي من أجل الظهور بشكل جيد، وحرصاً على الالتزام بالتوقيت المعد من لجنة المسابقات ونظراً لمشاكل الطيران اضطر النادي لتأجير طائرة خاصة حتى يكون حاضراً وفق الجدول المبرمج».

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وتابع: «ووفقاً للمسؤولية الاجتماعية والواجب الوطني، حرص مسؤولو النادي على إقامة الدوري في موعده تحت إطار الروح الرياضية والاحترام، بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة في البلاد ودوران عجلتها».

وعبر «الأهلي» عن احترامه لكافة الأندية، مطالبًا لجنة المسابقات بتحمل مسؤوليتها والوقوف على مسافة واحدة من الجميع؛ وأن تؤدي مهامها دون إدخال الأندية في معترك التشاور وتضارب المصالح، الذي لن يأتي منه إلا سلسلة تأجيلات متكررة كما نشاهد اليوم.

وأكد «الأهلي» أنه حفاظاً على الصالح العام، فقد تحمل النادي هذا العبء عبر تاريخه ليختار مدينة الكرم البيضاء للعب موسم رياضي على ملعبها وموسم رياضي آخر بمدينة الشعراء أجدابيا، دون أن يكون عقبة في تعطيل أو تأجيل.

وأشار إلى أن النادي نتيجة وقوفه مع الصالح العام وانتظام مسابقاته فقد خيرة مشجعيه العام 2007، بداعي إغلاق ملعبه الرئيسي بالمدينة، الذي نتج عنه انتقال 13 روحًا إلى خالقها.

وحمل «الأهلي» الاتحاد العام ولجنة المسابقات المسؤولية الكاملة لأي خسائر قد تحدث، داعيًا إلى تحمل المسؤولية وأن تحسم اللجنة أمرها بعدم الرضوخ لأي عوامل تتسبب في فشل الدوري قبل أن يرى النور.