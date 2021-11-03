قائمة المنتخب الوطني لمباراتي الغابون وأنغولا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 05:03 مساء
خافيير كليمنتي. (صفحة المركز الإعلامي لمنتخب ليبيا عبر فيسبوك)

اختار المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني، خافيير كليمنتي، قائمة الفرسان لمباراتي الغابون وأنغولا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وضمت القائمة كلاً من: «محمد نشنوش – مراد الوحشي – معاذ اللافي لحراسة المرمي»، بالإضافة إلى «المعتصم الصبو – سند الورفلي - ناجي دراء - أحمد التربي - علي يوسف  - محمد المنير منصور رزق - مهند إيتو - عبدالله الشريف – فيصل البدري - عمر الخوجة - محمد التهامي – يوسف كارة – الشامخ فرج – أنس المصراتي – السنوسي الهادي – مؤيد اللافي – حمدو الهوني – محمد صولة – محمد زعبية – معاذ عيسي».

يُشار إلى أنّ المنتخب الوطني يتواجد حاليًا في المركز الثاني في المجموعة السادسة، وفي رصيده 6 نقاط، خلف المنتخب المصري صاحب الصدارة في هذه المجموعة بعشر نقاط، ويعتمد فرسان المتوسط على تعثر المنتخب المصري، في مباراته المقبلة من أجل التأهل.

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