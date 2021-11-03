الشلماني: لسنا ضعفاء ولن يقودنا أحد وهناك من يتعمد عرقلة المسيرة.. وفد «فيفا» في ليبيا الأسبوع المقبل وزيارة قريبة لإنفانتينو

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 04:38 مساء
عبدالحكيم الشلماني. (أرشيفية : الإنترنت)


أكّد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أنّ تنظيم الدوري اختصاص أصيل لاتحاد الكرة، «ولن نرضى أن يقودنا أحد، ولسنا ضعفاء».

وقال الشلماني في تصريحات تليفزيونية لقناة «ليبيا بانوراما»: «ننتظر زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأسبوع المقبل».

وأضاف الشلماني في حديثه قائلاً: «ربما هناك زيارة قريبة بعدها لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلى ليبيا، وللأسف هناك من يعرقل كرة القدم، ويحبط عزائمنا، وهناك أندية تريد الدعم المادي، ولا تريد أن تلعب كرة، وتضع العِصي في العجلات».

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