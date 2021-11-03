شاكه: لا خلافات مع برانكو في الاتحاد المصراتي

برانكو في التدريبات مع لاعبيه. (فيسبوك)

نفى رئيس نادي الاتحاد المصراتي محمد شاكه عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، ما تردد عن وجود خلافات مع المدير الفني الصربي لفريق كرة القدم الأول برانكو.

وقال شاكه عبر منشوره: «أنه لا صحة للإشاعات المتداولة هذه الأيام بأن المدرب برانكو على خلاف مع إدارة الاتحاد المصراتي».



وأضاف شاكه: «أقسم بالله برانكو وإدارة النادي والرياضيون والطاقم الفني بالكامل سمن على عسل تفاهم وتعاون لا يوصف وبرانكو مرتاح نفسيًا في مدينة مصراتة ومعجب ومنبهر بما وجده من إمكانات ورغبة وتصميم من الإدارة والجماهير على تحقيق إنجاز يسجل في تاريخ النادي الأكثر بروزًا وتوهجًا خلال العشر سنوات الأخيرة بشهادة الجميع».