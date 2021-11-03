منتخب القوة البدنية يتأهب للمشاركة القارية في جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 10:35 صباحا
منتخب القوة البدنية. (فيسبوك)

كشف الاتحاد الليبي للقوة البدنية عن قائمة المنتخب الوطني للقوة البدنية الذي يتأهب للمشاركة في بطولة أفريقيا التي ستُقام بدولة جنوب أفريقيا في الفترة من 29 نوفمبر إلى 4 ديسمبر المقبل.

يأتي هذا بمشاركة عشرة رياضيين في فئة تحت الناشئين ستكون المشاركة بثلاثة رياضيين وهم: عثمان علي اللافي وزن 59 كلغ، ومحمد سالم أبوظهير وزن 74 كلغ، ومحمد عبدالرحيم الزوج وزن + 120 كلغ.

وفي فئة الناشئين، المشاركة بالرياضي سعيد محمد الحاسي وزن 105 كلغ، وفي فئة الكبار ناجي عوض الوراد وزن 66 كلغ وأحمد عبدالناصر الدروقي وزن 74 كلغ وإسلام سالم مرواس وزن 120 كلغ.
 
وفي فئة الأساتذة، المشاركة بثلاثة رياضيين في فئة الأساتذة 1 بالرياضي محمد محمد الإسكندراني وزن 74 كلغ، وفي الأساتذة 2 بالرياضي عبدالله أبوشعالة وزن 74 كلغ وفي الأساتذة 3 بالرياضي عبدالله المغربي وزن 105 كلغ.

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