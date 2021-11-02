10 أندية وخلاف الملاعب وغياب الضمانات تفسد اجتماع اتحاد الكرة وتجبره على تأجيل الدوري مجددا لـ21 نوفمبر

شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

لم يُسفر اجتماع اتحاد كرة القدم الليبي ولجنة المسابقات بالاتحاد، مساء أمس الإثنين، مع عشرة أندية من المجموعة الثانية عن أي قرار جدي لانطلاق الدوري بصورة طبيعية.

جاء الخلاف، بسبب ملاعب الأندية وقرار لجنة المسابقات باختيار أندية معينة والتغاضي عن أندية أخرى، رغم أن لجنة تفقد الملاعب اعتمدت هذه الملاعب، ومن بينها ملعب الأهلي طرابلس وأبوسليم.

وبحسب تصريح لرئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني، فإن الأندية تطالب بأن تلعب مباريات الدوري في الملاعب الخاصة بها، لكن لا تريد أن تتحمل المسؤولية بعدم تقديم الضمانات الأمنية ولا التنظيمية ولا الإدارية لاتحاد الكرة.

وبحسب المعلومات التي خرجت من الاجتماع، فإن لجنة تنظيم المسابقات ستحيل أمر إقامة الدوري الممتاز لمجلس إدارة اتحاد الكرة نظرًا لعدم توافق الأندية خلال هذا الاجتماع وتأجيل انطلاق الدوري إلى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وسوف يكون اجتماع اتحاد الكرة المقبل للوقوف على هذه العراقيل.

يُذكر أنه تم تأجيل انطلاق الدوري عدة مرات وآخر المواعيد كان الانطلاق في الأول من شهر نوفمبر الجاري.