بيت المال لـ«بوابة الوسط»: باب الانتساب لاتحاد التايكوندو «itf» مفتوح للجميع (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 03:05 مساء
بيت المال في زيارة مدينة هون. (خاص - بوابة الوسط)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» محمد بيت المال أن الاتحاد سوف يقوم في الأيام المقبلة بالعديد من البرامج والزيارات إلى الأندية المنطوية حاليًا تحت مظلة الاتحاد.

وقال بيت المال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لمدينة هون على هامش مهرجان خريف هون «أن اتحاد التايكوندو«itf» والاتحاد الليبي للسهم والقوس دخلا اليوم ضمن الألعاب الجماعية والفردية بنادي هون الذي يحتاج منا الوقوف معه وتقديم كل المساعدات الفنية من تدريب وتأهيل الحكام وإقامة الدورات».

وأضاف بيت المال: «تعمَّد الاتحاد إقامة أول دورة في نادي الإخاء للمدربين والحكام واللاعبين خلال هذه الزيارة وستكون هناك في الفترة المقبلة دورة خارجية للرقي بهذه اللعبة».

واختتم بيت المال تصريحاته قائلًا: «ستكون لنا زيارات لأندية أخرى، وأن باب الانتساب مفتوح لجميع الأندية».

بيت المال في زيارة مدينة هون. (خاص - بوابة الوسط)
بيت المال في زيارة مدينة هون. (خاص - بوابة الوسط)
بيت المال في زيارة مدينة هون. (خاص - بوابة الوسط)
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