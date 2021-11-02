12 فريقا في مسابقات الطائرة بالمنطقة الغربية

منافسات في الطائرة الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

عقد رئيس الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بطرابلس، وجدي القمبري، اجتماعًا موسعًا مع مندوبي أندية الجزيرة والعروبة ونجوم صرمان والأولمبي وأساريا والترسانة والهدف والاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والقربوللي والشارع الغربي.

تم في الاجتماع توزيع الفرق المشاركة في مسابقات الكرة الطائرة للفئات السنية إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق الترسانة والهدف والاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة القره بوللي وأبوسليم والشارع الغربي، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الجزيرة والعروبة ونجوم صرمان والأولمبي وأساريا.

وتقام المباريات بقاعات زوارة والزاوية وطرابلس، كما يشار إلى أنّ الدوري سيكون من مرحلتين ذهابًا وإيابًا.