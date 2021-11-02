اتحاد كرة المضرب في طرابلس يجهز لبطولة تصنيفية بالتعاون مع صبراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 10:10 صباحا
بطولة ليبيا للتنس الأرضي. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة المضرب بطرابلس، علي قشوط، أنه جارٍ التجهيز بالتعاون مع الاتحاد الفرعي بصبراتة لتنظيم بطولة المنطقة الغربية لكرة المضرب المصنفة.

تقام المنافسات المنتظرة على ملاعب التنس بالمدينة الرياضية بطرابلس للفئتين تحت 10 أعوام وتحت 14عامًا، أيام الخامس والسادس والسابع من نوفمبر الجاري بمشاركة قرابة 50 لاعبًا.

في الوقت نفسه تم تكليف عصام أبو غرارة بمهام مدير البطولة ومالك هلال حكمًا عامًا، على أن يشهد اليوم الختامي للبطولة تكريم الاتحاد العام للتنس أبطاله الرواد المتوجين بثلاث ميداليات في بطولة رواد التنس العربي الثامنة التي أُجريت مؤخرًا في العاصمة العراقية بغداد بواقع ذهبيتين وفضية.

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