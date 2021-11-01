بالصور.. 6 قلادات متنوعة لمنتخب «فرسان ليبيا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 05:12 مساء
جانب من منافسات المنتخب الليبي بالبطولة الوطنية التونسية لقفز الحواجز. (تصوير : امحمد قجام)

أحرز منتخب فرسان ليبيا لقفز الحواجز، ست قلادات (ذهبية وفضيتين وثلاث برونزيات) خلال مشاركتهم في البطولة الوطنية التونسية لقفز الحواجز التي ينظمها الاتحاد التونسي، وبمشاركة واسعة من فرسان ليبيا والجزائر وتونس.

وحضر البطولة رئيس الاتحاد الليبي فريد السبعي، ومدير مكتب الشباب والرياضة عبدالله البراني، وأمين الصندوق بالاتحاد رفعت الفيتوري، وأعضاء الاتحاد عبد المجيد أبوشكيوة، وتيسير حسين وإبراهيم عقيلة، وأعضاء من الاتحادين التونسي والجزائري.

وفي منافسات اليوم الثاني من البطولة الدولية بتونس حقق المنتخب الليبي للفروسية الليبي قلادتين دوليتين، الأولى فضية عن طريق الفارس شاهين أبوقرين في الفئة المتوسطة، والثانية برونزية عن طريق الفارس عبدالوهاب مليطان في الفئة الكبيرة.

وفي الفئة المتوسطة جاء عبدالرحيم مليطان خامساً وهمام الفيتوري سادساً. وفي الفئة الثانية (ارتفاع 125) جاء الفارس عبدالوهاب مليطان ثانياً وسيف الله سعيد سابعاً وعبدالجواد عبدالحميد تاسعاً وخير الدين السنوسي في الترتيب الحادي عشر. وفي الفئة الثالثة جاء عبدالوهاب مليطان ثالثاً.

واستطاع المنتخب الليبي أن يتزعم ويتوشح بكل قلادات البطولة التي شارك فيها أكثر من مئة وثلاثين فارساً في كل الفئات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ففي منافسات 100 متر استطاع البطل ليت دله نيل القلادة الفضية، ونال البطل حذيفة الزيات القلادة البرونزية، وجاء البطل عبدالمالك المغربي سادساً، وجاء البطل محمد العقوري سابعاً، وجاء البطل نجيب المجبري تاسعاً، وجاء البطل ليث أبوقرين عاشراً.

وفي منافسات ارتفاع 115 حقق البطل محمد الشيخي القلادة الذهبية، ونال البطل إيهاب الزواري القلادة الفضية والبطل نجيب المجبري القلادة البرونزية، وجاء البطل محمد عطا الله رابعاً، ومحمد بشير خامساً، وحسام فؤاد سادساً، وهارون السبعي سابعاً، ومروان النائلي ثامناً.

وبذلك يكون المنتخب الليبي توج بالقلادة الذهبية في المباراة الكبيرة وقلادتين فضيتين وثلاث قلادات برونزية في كل الفئات.

جانب من منافسات المنتخب الليبي بالبطولة الوطنية التونسية لقفز الحواجز. (تصوير : امحمد قجام)
جانب من منافسات المنتخب الليبي بالبطولة الوطنية التونسية لقفز الحواجز. (تصوير : امحمد قجام)
جانب من منافسات المنتخب الليبي بالبطولة الوطنية التونسية لقفز الحواجز. (تصوير : امحمد قجام)
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