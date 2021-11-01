دورة تدريبية أولى للعبة التايكوندو «ITF» بمنطقة الجنوب

دورة تدريبية أولى في التايكوندو. (إنترنت)

بحضور رئيس نادي الإخاء بهون، علي العربي السنوسي، ورئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF»، محمد بيت المال، وعدد من أعضاء الاتحاد أًقيمت بمقر نادي هون الدورة التدريبية الأولى للعبة التايكوندو «ITF» بمنطقة الجنوب بالتنسيق مع منسق المنطقة الجنوبية محمد الغاتي.

وقد افتتح نائب رئيس الاتحاد، ناصر الحاجي، الدورة التدريبية الأولى للعبة التايكوندو «ITF» بمنطقة الجنوب، وأوضح في كلمته سعي الاتحاد لتنظيم عدة دورات في مجال اللعبة في مجال تدريب المدربين والحكام واللاعبين في جميع مناطق ليبيا محليًا وخارجيًا.

رئيس لجنة المدربين الخبير الليبي في مجال اللعبة أحمد الجواشي الذي حاضر وأشرف على الدورة قدّم شرحًا وافيًا لقانون اللعبة نظريًا وعمليًا من الناحية النظرية، كما قدّم شرحًا لعملية تسجيل النقاط واحتساب الفوز والخسارة من قبل لجنة الحكام، وطريقة احتساب النقاط ودرجات الأحزمة، وزي اللاعبين، وطريقة الوقوف، وطرق الحماية، وأماكن حسب الدرجات.

وقد قام المحاضر أحمد الجواشي بالتدريب العملي للرياضيين والحكام وأوضح خلاله الطرق المثلى لتطبيق قانون اللعبة وفقًا للقانون الدولي وآخر مستجدات التعديلات.

وقد أكد رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF»، محمد بيت المال، في ختام الدورة أهمية مثل هذه الدورات في الرقي باللعبة للتعريف بها في مختلفة مناطق ليبيا وهذه هي أول دورة تدريبية متكاملة تقام في منطقة الجنوب لما يحظى به الجنوب من خامات رياضية في مختلف المجالات الرياضية، وهناك دورات أخرى والتي تأتي ضمن استراتيجيات الاتحاد الليبي للحكام والمدربين ومنها دورة في تونس خلال شهر ديسمبر المقبل.

من جهته، قدّم رئيس نادي الإخاء، علي السنوسي العربي، كلمة شكر وتقدير للاتحاد الليبي للعبة على تكبده متاعب السفر، مؤكدًا حرص النادي على تفعيل جميع الألعاب الرياضية في النادي ومن بينها لعبة التايكوندو، قائلاً: «لدينا العديد من الألعاب»، مؤكدًا أن الخامات موجودة ولكن في حاجة لدعم من الجهات المسؤولة في الدولة الليبية.

وقد قدم المكتب التنفيذي للاتحاد علي العربي رئيس نادي الإخاء هدية متمثلة في بدلة تايكوندو «ITF» حيث تعتبر رمزيتها كأول من يرتدي هذه البدلة بعد قرار إشهار الاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF» على مستوى ليبيا.

وقد تم أيضًا منح شهادات تكريم لامحمد حمودة رئيس الجمعية العمومية لنادي الإخاء، والصديق قواس من قبل رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو، محمد بيت المال، على هامش الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو بمدينة هون، كما تم تقديم الشهادات لأكثر من خمسة عشر مدرب مشاركًا حضروا الدورة الأولى التي احتضنها نادي الإخاء بمدينة هون.

دورة تدريبية أولى في التايكوندو. (إنترنت)

دورة تدريبية أولى في التايكوندو. (إنترنت)

دورة تدريبية أولى في التايكوندو. (إنترنت)

دورة تدريبية أولى في التايكوندو. (إنترنت)