الرياني يشيد بكرنفال رواد التنس العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 02:43 مساء
تتويج ليبي في بطولة رواد التنس العربي. (إنترنت)

عبر رئيس رواد تنس ليبيا والمتوج بكأس وذهبية رواد التنس العربي الثامنة التي اختتمت مؤخرًا بالعراق، الهادي سالم الرياني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي تحقق في بطولة رواد التنس العربي الثامنة، التي استضافها العراق الحبيب.

وقال الرياني: «اجتمعنا في عراقنا الحبيب في كرنفال عربي ضم رواد 18 بلدًا عربيًا، ستبقى ذكرياته الرائعة في قلوبنا مدى الحياة».

كما حيا الرياني السادة الأفاضل رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المستضيف للبطولة، حسنين فاضل، ورئيس الهيئة الإدارية للبطولة عمار الجبوري، ورئيس الرابطة العربية لرواد التنس الأرضي، خالد سعيد السلطاني، وكل اللجان العاملة بالبطولة، كونها شخصيات رائعة قدمت دورها المتميز وتجميعها لرواد 18 بلدًا عربيًا، تحت سقف واحد ومظلة واحدة وهي الرابطة العربية لرواد التنس الأرضي.

يشار إلى أن ليبيا توجت بثلاث ميداليات في البطولة (2 ذهبية + 1 فضية)، وهي ذهبية الزوجي 35 عامًا عن طريق اللاعبين الهادي الرياني وحسام الطيب، وذهبية الزوجي 50 عامًا عن طريق الثنائي إبراهيم العجيلي وعبدالحكيم الجطيلي، وفضية حسام الطيب في الفردي 35 عامًا.

تتويج ليبي في بطولة رواد التنس العربي. (إنترنت)
تتويج ليبي في بطولة رواد التنس العربي. (إنترنت)
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