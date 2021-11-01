العلاقي يودع فرع الرياضة طرابلس برسالة مؤثرة

عبدالباسط العلاقي. (أرشيفية : الإنترنت)

ودع رئيس فرع الرياضة بطرابلس، عبدالباسط العلاقي، مهام عمله، بعد أن قرر إنهاء فترة عمله كرئيس للفرع، وجاء الوداع عبر رسالة مؤثرة، جاء فيها «الشكر كل الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بفرع الرياضة طرابلس، كم تمنيت أن أستمر في هذا المجال الذي أحبه وأعشقه، لكن العمل يحتاج إلى مقومات النجاح، رغم توفر الكفاءات والخبرات في فرع الرياضة طرابلس والتي لها القدرة على النجاح والإبداع، الأمر الذي جعلني أتقدم بإعفائي من المهمة التي كُلفت بها».

وأضاف العلاقي: «كنت راضيًا عن نفسي بما قدمته لخدمة هذا الوطن الحبيب، فكسبنا حب الناس، والرضاء عن النفس، ومن خلال مسيرتي المهنية والتي استمرت لمدة 21 سنة، الشكر والفضل لله، وللأسرة الكريمة التي كانت معي وتحملت كل نجاحاتي وإخفاقاتي، ولجميع العاملين الذين كانوا معي في رحلتي المهنية».

يشار إلى أنّ عبدالباسط العلاقي تقلد العديد من المناصب الرياضية من بينها المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية الليبية 2015، ورئيس اللجنة العليا للاحتفال باليوم العالمي الأولمبي، وعضوا بلجنة الطعون في انتخابات الاتحادات الرياضية 1017، ورئيس لجنة الإشراف على دورات الإدارة الرياضية.