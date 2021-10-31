اعتماد 12 ملعبا في انتظار انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم.. ومباريات قوية في الأسبوع الأول

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 31 أكتوبر 2021, 08:15 مساء
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن الاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم 82 لسنة 2021 بشأن اعتماد الملاعب الرياضية، جاء في مادته الأولى، «تعتمد الملاعب التالية لإقامة مباريات جميع  المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي 2022/2021».

الملاعب المعتمدة هي: الزاوية وصرمان وصبراتة ومصراتة وعلي الزقوزي والخمس وبنينا وأجدابيا والمرج والقبة ودرنة، بالإضافة إلى ملعب ترهونة، بعد إجراءات الصيانة.

يشار إلى أن مسابقة القسم الممتاز لهذا العام تقام بمشاركة 20 فريقًا موزعة على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى: الهلال وشباب الجبل والتحدي وخليج سرت ودارنس والنصر والأهلي بنغازي والأخضر والصداقة والتعاون.

أما المجموعة الثانية: الاتحاد والأهلي طرابلس وأبوسليم والخمس والسويحلي والمحلة والأولمبي والاتحاد المصراتي والمدينة والشط.

جاءت مباريات الأسبوع الأول بالمجموعتين على النحو الآتي: في المجموعة الأولى.. الهلال يلتقي التعاون، والتحدي مع الأخضر، وشباب الجبل يتبارى مع الصداقة، ودرانس مع النصر، وخليج سرت يلتقي الأهلي بنغازي.
 
وفي المجموعة الثانية.. الأهلي طرابلس يلتقي الشط، وأبوسليم مع الاتحاد، والخمس يتبارى مع المحلة، والسويحلي يواجه الاتحاد المصراتي، والمحلة مع الأولمبي.

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