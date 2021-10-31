حذيفة ومعتز وحمودة أبطال ليبيا في سباق الطريق للدراجات

مراسم سباق الطريق للدراجات. (فيسبوك)

جرى، أمس السبت، بمدينة العجيلات سباق الطريق لبطولة ليبيا للدراجات ناشئين 49 كلم، والأواسط 69 كلم، والكبار 101 كلم، وجاءت النتائج النهائية على النحو الآتي:



حذيفة بطلًا للناشئين

تُوِّج بكأس وذهبية البطولة دراج نادي الجزيرة حذيفة شكري طور، ونال الميدالية الفضية دراج الجمارك أركان محمد الخويلدي، ونال الميدالية البرونزية دراج الجمارك مؤمن الشامس.



معتز بطلًا للأواسط

تُوِّج بكأس وذهبية سباق الأواسط دراج الشرطة معتز أبوبكر بقر، ونال الفضية دراج الأهلي طرابلس بدرالدين عمار مسعود، والميدالية البرونزية دراج نادي الانتصار محمد مصطفى الخروبي.



حمودة بطلًا للكبار

تُوِّج بكأس وذهبية الكبار دراج نادي الاتحاد علاء الدين حمودة، ونال الفضية زميله بالفريق محمد مختار الشبلي، وتوج بالبرونزية دراج نادي المدينة أحمد سويكر.

الجزيرة بطلًا للناشئين

وعلى مستوى الفرق ناشئين، تُوِّج نادي الجزيرة بكأس البطولة، وجاء الجمارك ثانيًا والأهلي طرابلس ثالثًا.

وجاء سباق الفردي ضد الساعة ناشئين 15، والأواسط 20، والكبار 30 كلم، والذي جاءت نتائجه النهائية على النحو الآتي:

نصر بطلًا للناشئين

تُوِّج بكأس وذهبية فئة الناشئين متسابق الأهلي طرابلس محمد رمضان نصر، بزمن 23:13:17 دقيقة، ونال الميدالية الفضية دراج نادي الجزيرة حذيفة شكري طور بزمن 24:28:46 دقيقة، والبرونزية دراج الاتحاد المصراتي عبدالله أبوبكر أبوعبدالله بزمن 26:41:00 دقيقة معدل السرعة في سباق الناشئين 38.9 كم/س.

أبوبكر بطلًا للأواسط

تُوِّج بكأس وذهبية سباق الأواسط لمسافة 20 كم، دراج الشرطة معتز أبوبكر بقر بزمن 32:41:40 دقيقة، ونال الفضية دراج الأهلي طرابلس بدر الدين عمرو مسعود بزمن 34:14:02 دقيقة، والميدالية البرونزية دراج نادي الانتصار محمد مصطفى الخروبي بزمن 38:36:37 دقيقة، بمعدل السرعة في سباق الأواسط 37 كم/س.

الشبلي بطلًا للكبار

تُوَّج بكأس وذهبية سباق الكبار لمسافة 30 كم، دراج نادي الاتحاد محمد مختار الكمع الشبلي بزمن 46:00:06 دقيقة، ونال الفضية زميله بفريق الاتحاد علاء عبدالله حمودة بزمن 46:08:29 دقيقة، ونال البرونزية دراج نادي المدينة أحمد محمد اسويكر بزمن 49:01:50 دقيقة، بمعدل السرعة في سباق الكبار 39كم/س.

مراسم سباق الطريق للدراجات. (فيسبوك)

مراسم سباق الطريق للدراجات. (فيسبوك)