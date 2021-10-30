الطبيب وابن إبراهيم وعفاف أبرز الوجوه الرياضية المرشحة في انتخابات البرلمان الليبي.. ومدرب المنتخب في الطريق

عفاف تنتوش. (أرشيفية : الإنترنت)

انطلق سباق الترشح للبرلمان في انتخابات 24 ديسمبر المقبل للحصول على عضوية البرلمان الليبي في دورته الجديدة.

بدأت شخصيات رياضية عديدة تعلن رغبتها في نيل مقعد في البرلمان من خلال خوض الانتخابات البرلمانية في طرابلس وأغلب المدن الليبية.

رئيس نادي «الوحدة» السابق، عبدالله الطبيب، أعلن رغبته في الترشح، فيما أعلن أبوبكر بن إبراهيم لاعب «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق رغبته الجادة في الترشح للبرلمان.

أيضًا هناك رئيسة لجنة كرة القدم النسائية السابقة عفاف تنتوش وهي أحد وجوه الرياضة النسائية، التي أعلنت رغبتها في الترشح للبرلمان، قناعة منها بتقديم الإضافة.

وعلمت «بوابة الوسط»، اليوم الست، أن شخصيات رياضية عديدة ستترشح ومنهم مدرب معروف تولى تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم.

أبوبكر بن إبراهيم. (أرشيفية : الإنترنت)

عبدالله الطبيب. (أرشيفية : الإنترنت)