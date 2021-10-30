نصر ومعتز والشبلي أبطال ليبيا في سباق ضد الساعة للدراجات

جرت، أمس الجمعة، بمدينة العجيلات استضافة بطولة ليبيا للدراجات بسباق الكيلو متر ضد الساعة، وسط مشاركة 44 درّاجًا، وجاءت النتائج النهائية على النحو الآتي:
محمد نصر بطلًا للناشئين
تُوِّج متسابق الأهلي طرابلس محمد نصر بطلًا للناشئين لينال الكأس والميدالية الذهبية بزمن 23:13:17 دقيقة، ونال الميدالية الفضية دراج نادي الجزيرة حذيفة شكري طور بزمن 24:28:46 دقيقة، أما البرونزية فنالها دراج الاتحاد المصراتي عبدالله أبوبكر أبوعبدالله بزمن 26:41:00 دقيقة، وكان معدل السرعة في سباق الناشئين 38.9 كم/س.
معتز أبوبكر بطلًا للأواسط
تُوِّج بكأس وذهبية سباق الأواسط لمسافة 20 كم دراج الشرطة معتز أبوبكر بزمن 32:41:40 دقيقة، ونال الفضية دراج الأهلي طرابلس بدر الدين عمرو مسعود بزمن 34:14:02 دقيقة، والميدالية البرونزية لدراج نادي الانتصار محمد مصطفى الخروبي بزمن 38:36:37 ساعة، ومعدل السرعة فى سباق الأواسط 37 كم/س.
الشبلي بطلًا للكبار
تُوِّج بكأس وذهبية سباق الكبار لمسافة 30 كم دراج نادي الاتحاد محمد مختار الكمع الشبلي بزمن 46:00:06 دقيقة، ونال الفضية زميله بفريق الاتحاد علاء عبدالله حمودة بزمن 46:08:29 دقيقة، ونال البرونزية دراج نادي المدينة أحمد محمد اسويكر بزمن 49:01:50 دقيقة، وكان معدل السرعة في سباق الكبار 39كم /س.
يشار إلى أن سباق الناشئين شهد مشاركة 33 دراجًا وسباق الأواسط 5 دراجين فقط، وسباق الكبار 6 دراجين فقط، بينما انسحب أحد الدراجين، ولم يكمل السباق.
ويتجدد الموعد اليوم السبت مع سباق الطريق للفئات الثلاث الناشئين 49 كلم والأواسط 69 كلم والكبار 101 كلم.