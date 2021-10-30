ذهبيتان وفضية لليبيا في بطولة رواد التنس بالعراق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 30 أكتوبر 2021, 02:42 مساء
تتويج ليبي في بطولة رواد التنس العربي. (إنترنت)

تُوِّجت ليبيا بثلاث ميداليات في بطولة رواد التنس العربي التي اختُتمت، أمس الجمعة، بنادي الصيد في العاصمة العراقية بغداد.

وجاءت الميداليات عبر ذهبية الزوجي 35 عامًا عن طريق الثنائي الهادي الرياني وحسام الطيب، بعد تغلبهما في المباراة النهائية على العراقيين أحمد مزاحم وناصر حميد بنتيجة مجموعتين لصفر.

المجموعة الأولى شهدت نديةً وتكافؤًا، وبعد التعادل (4/4) كان التفوق الليبي في المباراة الفاصلة (3/6).

كما تُوِّج الثنائي الليبي إبراهيم العجيلي وعبدالحكيم الجطيلي بذهبية رواد التنس العربى 50 عامًا، بعد فوزهما في النصف نهائي على الأردنيين سمير مرقص وسعدون حسن بنتيجة مجموعتين لصفر، كانت نتيجتهما (1/4، 0/4)، وفوزهما أيضًا في مباراة التتويج بالميدالية الذهبية على العراقيين أحمد البهادلي وعباس حسين، بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة.

كما تُوِّج أمس الجمعة، أيضًا اللاعب الليبي حسام الطيب بفضية بطولة 35 عامًا، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام المصنف الأول العراقي أكرم مصطفى بمجموعتين لصفر (0/4، 1/4).

تتويج ليبي في بطولة رواد التنس العربي. (إنترنت)
تتويج ليبي في بطولة رواد التنس العربي. (إنترنت)
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