12 فريقا في بطولة الصفوة للقدم المصغرة بتونس ومشاركة ليبية كبيرة

جانب من منافسات بطولة الصفوة للقدم المصغرة. (إنترنت)

انطلقت، الخميس، الماضي بمدينة جربة التونسية النسخة السادسة لبطولة الصفوة لكرة القدم المصغرة، تحت إشراف وتنظيم شركة هومر الكهرومنزلية، وبمشاركة 12 فريقًا من ليبيا وتونس، وهي شركات ليبيانا والنبضة الرقمية والمنطق الافتراضي وأومينا هوم وفريق الزهراء من مدينة الكفرة وقدامى الأولمبي والزاوية وجمعية الدعوة الإسلامية ومليته ومن تونس ثلاثة فرق فرق جربة والجزيرة والمحبين.

وفي اليوم الافتتاحي تعادل المنطق الافتراضي مع الزهراء (3/3)، والمحبين على الجزيرة (1/3)، والنبضة على الأولمبي (0/2).

وتقام اليوم السبت 6 مباريات، ففي الفترة الصباحية، يلتقي فريق أومينا هوم مع الدعوة الإسلامية، وليبيانا مع الزهراء، وشركة النبضة مع مليته، وقدامى الأولمبي يتبارى مع شركة المنطق.

وفي الفترة المسائية، يلتقي فريق الدعوة الإسلامية مع الجزيرة، والزهراء مع جمعية جربة.

جانب من منافسات بطولة الصفوة للقدم المصغرة. (إنترنت)

جانب من منافسات بطولة الصفوة للقدم المصغرة. (إنترنت)