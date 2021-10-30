حشاد يمثل ليبيا في عالمية دولي الرياضة للجامعات

طارق حشاد. (أرشيفية : الإنترنت)

انطلق، أمس الجمعة، عبر برنامج زووم وبمشاركة ليبية، اجتماع الجمعية العمومية الـ37 للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية برئاسة رئيس الاتحاد المكلف ليونز ادير رفقة الأمين العام للاتحاد إيرك سانتروند وبمشاركة 80 بلدًا.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، قال الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب وممثل ليبيا في المحفل العالمي طارق حشاد «بعد الموافقة على جدول الأعمال، افتتحت الجلسة بكلمة من وزير الرياضة السويسري، لأن سويسرا دولة المقر الرئيسي للاتحاد، نوقشت بعدها جملة من المواضيع».

وأضاف حشاد «من بين تلك الموضوعات تقارير رئيس الاتحاد المكلف، والأمين العام وأمين الصندوق، والمراجع الخارجي، بعدها تم التصويت على قبول أو استبعاد لعدد من الاتحادات».

وأكمل حشاد «في بقية برنامج جدول الأعمال ليومي السبت والأحد تم مناقشة مقترح تعديل اللائحة الداخلية، وعرض تقرير عن الاستراتيجية الدولية، وتحديد رسوم الاشتراك، أيضًا اعتماد الميزانية».

واختتم حشاد حديثه قائلًا: «ستتم أيضًا مناقشة جوائز الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية واعتماد البرامج والأنشطه للفترة من 2021 إلى 2025».