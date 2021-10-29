الطيب والرياني يتوجان بذهبية رواد التنس العربي

جانب من بطولة رواد التنس العربي. (الإنترنت)

توج أمس بملعب نادي الصيد ببغداد، الثنائي الليبي الهادي الرياني وحسام الطيب، بذهبية رواد التنس العربي فئة 35 عامًا بعد تغلبهما في المباراة النهائية على العراقيين أحمد مزاحم، وناصر ناصر، وبنتيجة مجموعتين لصفر. المجموعة الأولى شهدت ندية وتكافؤ وبعد التعادل 4/4 كان التفوق لليبيين 6 / 3 (تاي بريك).

وفي الدور النصف نهائي لبطولة رواد التنس العربي 50 عاما حقق أمس الثنائي الليبي إبراهيم العجيلي وعبدالحكيم الجطيلي، الفوز على الأردنيين سمير مرقص وسعدون حسن، وبنتيجة مجموعتين لصفر كانت نتيجتهما ( 4/ 1 ، 4 / 1). واليوم الجمعة يلتقي في مباراة النهائي للتتويج بالميدالية الذهبية العراقيان أحمد البهادلي وعباس حسين.

وفي نهائي الفردي 35 عامًا يواجه اللاعب الليبي حسام الطيب، المصنف الأول العراقي أكرم مصطفى.