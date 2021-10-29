الأول من نوفمبر: انطلاق الدوري الممتاز في نسخته الـ «47»

أُجريت مساء الثلاثاء، مراسم قرعة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في نسخته الـ47، للموسم الرياضي الجديد (2021 - 2022)، بفندق «كورينثيا» بطرابلس بحضور ممثلي الأندية، وبحضور المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة برئاسة عبد الحكيم الشلماني، وأعضاء المكتب التنفيذي ولجنة الحكام ولجنة المسابقات، وأيضاً وسط تواجد عدد من نجوم الكرة الليبية أبرزهم الحارسان الدوليان مصباح شنقب حارس «الأهلي طرابلس»، وسمير عبود حارس «الاتحاد»، اللذان قاما بسحب القرعة.

وأسفرت القرعة عن افتتاح بطولة الدوري الممتاز المقرر له الأول من شهر نوفمبر المقبل، بديربي قورينا بين «شباب الجبل» و«الصداقة» بالمجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية «الأهلي طرابلس» أمام «الشط».

وشهدت القرعة مجموعتين تتكون كل منهما من عشرة فرق كالتالي: المجموعة الأولى: 1- الهلال، شباب الجبل، التحدي، خليج سرت، دارنس، االنصر، الأهلي بنغازي، الأخضر، الصداقة، التعاون.

وفي المجموعة الثانية: الأهلي طرابلس، أبوسليم، الخمس، السويحلي، المحلة، الأولمبي، الاتحاد المصراتي، المدينة، الاتحاد، الشط.

وجاءت مباريات الأسبوع الأولى بالنسبة للمجموعة الأولى على النحو التالي: «الهلال» يلتقي «التعاون»، و«التحدي» يلتقي «الأخضر»، و«شباب الجبل» يلتقي «الصداقة»، و«درانس» يلتقي «النصر، و«خليج سرت» يلتقي «الأهلي بنغازي». أما مباريات الأسبوع الأول في المجموعة الثانية فجاءت كالتالي: «الأهلي طرابلس» يلتقي «الشط»، و«أبوسليم» يلتقي «الاتحاد»، و«الخمس» يلتقي «المحلة»، و«السويحلي» يلتقي «الاتحاد» المصراتي، و«المحلة» يلتقي «الأولمبي». وشهدت القرعة قمة مبكرة بين «الاتحاد»، حامل اللقب وغريمه التقليدي «الأهلي طرابلس» في الأسبوع الثاني من عمر المسابقة، كما يترقب عشاق الكرة الليبية قمة أخرى سوف تجمع «النصر» و«الأهلي بنغازي» في الأسبوع التاسع والأخير من مرحلة الذهاب.

وألقى رئيس اتحاد الكرة، عبد الحكيم الشلماني، كلمة في بداية القرعة، أكد خلالها أن كرة القدم هي فرحة ليبيا، متمنياً الابتعاد عن كل ما ينقل بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه أبلغ لجنة المسابقات بأن الأمور يجب أن تكون واضحة منذ البداية، وأنه سيتم إعداد جدول واضح لبطولة الدوري، قبل انطلاقها. وأشار عبدالمولى المغربي، رئيس لجنة المسابقات، خلال كلمته، إلى أن بطولة الدوري ستكون من مجموعتين ذهاباً وإياباً، وسيقام دوري التتويج من دوري سداسي، حيث يتأهل من المجموعتين الأول والثاني والثالث، ومن يحصد أكثر نقاط يتوج بطلاً، والملاعب ستكون محايدة خارج نطاق الاتحاد الفرعي للفريق المضيف. وأضاف رئيس لجنة المسابقات: بالنسبة لنظام الهبوط ببطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل؛ فسيكون الهبوط مباشرة للترتيب الأخير بكل مجموعة، أما صاحب المركز التاسع فسيلعب مباراة للهبوط أو البقاء مع صاحب المركز الثاني من دوري الدرجة الأولى.

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وقال عبدالمولي: «لا نستطيع الإعلان عن أكثر من أربعة أسابيع بجدول الدوري الممتاز لعدم امتلاكنا الملاعب. نحن في انتظار نصر الدين قرين ولجنة معاينة الملاعب، التي ستقوم بعمل تقرير بشأن الملاعب الجاهزة لاستضافة المباريات، لإصدار قرار رسمي ليتم إقرار الملاعب التي سيتم اللعب بها بشكل كامل».

وعن عودة الجمهور؛ قال المغربي: «جميع الجهات تسعى بقوة لعودة الجمهور»، متسائلاً: «السؤال المهم مَن هو الذي منع الجمهور؟، هي الجهات الرسمية، وعلى رأسها الجهات الأمنية واللجان الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وعندما تتنحى هذه الأسباب تقرر لجنة المسابقات العودة، ولكنها ستكون عودة تدريجية».

وخلال مراسم القرعة التي أُقيمت بفندق «كورينثيا» بالعاصمة طرابلس، تقرر بشكل رسمي بث مباريات الموسم الجديد من الدوري الليبي الممتاز لكره القدم للموسم 2021 - 2022 بشكل حصري على قناه «الوسط»، بالإضافة إلى قناة «ليبيا الرياضية».

10 فرق توجت باللقب الغالي

وقبل انطلاق منافسات النسخة الكروية التي تحمل الرقم 47، التي ستنطلق مطلع شهر نوفمبر المقبل، تعاقبت عشرة فرق محلية على التتويج بلقب بطولة الدورى الليبي لكرة القدم، يتصدرها فريق «الاتحاد» بطل النسخة الأخيرة، برصيد سبع عشرة بطولة، يليه «الأهلي طرابلس» برصيد 12 لقباً، ثم «الأهلي ببنغازي» بأربع بطولات، وكل من «التحدي» و«المدينة» برصيد ثلاث بطولات، وكل من «النصر» و«المحلة» برصيد بطولتين، وبرصيد بطولة واحدة كل من «الظهرة» و«الشط» و«الأولمبي». وقبل انطلاق مراسم قرعة بطولة الدوري الممتاز، طالب 13 نادياً من المشاركين في الدوري الليبي هذا الموسم، تأجيل انطلاق المسابقة المقررة مطلع نوفمبر المقبل. والأندية التي طالبت بتأجيل الدوري، هي: «دارنس» و«الشط» و«المدينة» و«المحلة» و«الخمس» و«الأولمبي» و«التحدي» و«الأخضر» و«شباب الجبل» و«الهلال» و«الصداقة» و«خليج سرت» والتعاون»، حيث طالبت بتأجيل البطولة إلى منتصف نوفمبر المقبل، بسبب ضيق الوقت، حيث بدأت الفرق تحضيراتها منذ أيام معدودة.

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في المقابل شهدت الأيام القليلة الماضية، إصدار بيان من قبل عدد من أندية دوري الدرجة الأولى بمطالب عدة للاتحاد الليبي لكرة القدم. واجتمعت أندية «وفاق أجدابيا» و«نجوم أجدابيا» و«المروج» و«الشمال» و«الأنوار» و«السد» و«بنغازي الجديدة» و«الطيران» و«الوحدة العربية» و«النجمة» و«نجوم بنغازي» و«السواعد»؛ لتقديم مطالبها إلى الاتحاد الليبي، في بيان رسمي.