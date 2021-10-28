أبوسليم يدعم صفوفه بمهاجم الأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 08:21 مساء
نادي أبوسليم يعلن رسميا ضم مهاجم الأهلي طرابلس محمد الغنودي. (الإنترنت)

أعلنت إدارة نادي أبوسليم، اليوم الخميس، ضم المهاجم المخضرم محمد الغنودي قادمًا من نادي الأهلي طرابلس.

وقال حساب أبوسليم على حسابه بموقع «فيسبوك»: «قبل إغلاق منظومة تسجيل اللاعبين: «نجحت إدارة نادي أبوسليم في الظفر بخدمات المهاجم الهداف محمد الغنودي».

ونشر حساب أبوسليم صورًا لمراسم توقيع العقد مع الغنودي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النادي حسين النائب وعدد ومن الأعضاء.

ويعد الغنودي من الأسماء المخضرمة وقدم مع الأهلي طرابلس أداء مميزًا طيلة السنوات الماضية، ونجح في اعتلاء قمة هدافي الدوري الليبي في مناسبتين.

وكانت قرعة الدوري الليبي الممتاز، قد أوقعت أبوسليم في مواجهة صعبة بالجولة الأولى من المسابقة أمام بطل الدوري الاتحاد، وذلك في الأول من نوفمبر المقبل.

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