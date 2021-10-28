العجيلات تستضيف بطولة ليبيا للدراجات بمشاركة 60 دراجا

منافسات الدراجات الليبية. (إنترنت)

يستضيف نادي الانتصار بالعجيلات يومي الجمعة والسبت، بطولة ليبيا للدراجات (ناشئين وأواسط وكبار)، وبرعاية شركة المتحدة للمعدات الرياضية والتأمين العالمية، وشركة الزيوت وأبطالنا للمعدات الرياضية.

ويشارك في البطولة 60 دراجًا يمثلون أندية الاتحاد والأهلي طرابلس والانتصار والمطمر والفريج والشرطة والجمارك والجزيرة والسويحلي والاتحاد المصراتي والجزيرة والصابرية والهلال وبنغازي التخصصي والسواعد والوحدة بنغازي.

وسيعقد اليوم الخميس بصالة نادي الانتصار الاجتماع الفني للبطولة، وغدا الجمعة سيكون الموعد مع «سباقات ضد الساعة» الناشئون 15 كلم، والأواسط 20 كلم، والكبار 30 كلم، والسبت «سباق الطريق» الناشئون 49 كلم والأواسط 69 كلم، والكبار 101 كلم.