تألق ليبي في بطولة رواد التنس العربي

بطولة رواد التنس العربي. (الإنترنت)

واصل لاعبو ليبيا تألقهم، في بطولة رواد التنس العربي التي تتواصل بنادي الصيد ببغداد، وحققوا أمس نتائج جيدة في منافسات الفردي والزوجي ووصلوا إلى مراحل متقدمة في البطولة.

وتأهل حسام الطيب للنهائي بعد فوزه في النصف نهائي على العراقي محمد بزاز، وبنتيجة مجموعتين لصفر كانت نتيجتهما (4/0، 4/ 0).

واليوم حسام الطيب يلتقى العراقي أكرم مصطفى، في المباراة النهائية للتتويج بالميدالية الذهبية للبطولة.

وفي ربع نهائي الزوجي 50 عاما، حقق الليبيان عبدالحكيم الجطيلي وإبراهيم العجيلي، الفوز على لاعبين من السعودية وبنتيجة مجموعتين لصفر(4/ 0 ، 4/ 0)، على أن يواجهان اليوم الخميس في نصف نهائي البطولة الأردنيين سمير مرقص وسعدون حسن.

وفي النصف نهائي 40 عاما، حقق الثنائي الليبي الهادي الرياني وحسام الطيب، الفوز على لاعبين من العراق بمجموعتين لصفر كانت نتيجتهما (4/ 0 ، 4 /0).

وأمس في الدور الربع نهائي الفردي 50 عاما فقد الليبي إبراهيم العجيلي، مباراته أمام المصري أسامة فتحي بمجموعة لمجموعة. وفي الدور نفسه فقد الليبي عبد الحكيم الجطيلي مباراته أمام العراقي ناصر عبدالرزاق بمجموعتين لواحدة.

يشار إلى أن البطولة تشهد مشاركة 102 لاعبين يمثلون 18 بلدا عربيا.