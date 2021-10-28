نجم الأهلي طرابلس الجورني يجري عملية رباط صليبي ناجحة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 01:21 مساء
لاعب الأهلي طرابلس محمد الجورني. (الإنترنت)

أجرى لاعب فريق الأهلي طرابلس، محمد الجورني، عمليةً جراحيةً ناجحةً على مستوى الركبة تكللت بالنجاح، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال الأهلي طرابلس في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «أجري لاعبنا محمد الجورني عملية الرباط الصليبي على يد الدكتور محسن الطرابلسي بتونس العاصمة، تكللت بالنجاح لله الحمد».

وتعرض «الجورني» للإصابة، خلال لقاء الزعيم مع بيشارا يونايتد التنزاني، على أرضية ملعب الأخير، في الدور الثاني من كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية؛ حيث أثبتت الفحوصات الطبية تعرض اللاعب إلى قطع في الرباط الصليبي الأمامي.

ويغيب الجورني لمدة طويلة، لا تقل عن ستة أشهر، سيتأثر فيها الفريق الأول لكرة القدم كثيرًا بغياب إحدى ركائز الفريق.

يذكر أن الجورني انضمّ إلى الأهلي طرابلس خلال سوق الانتقالات الحالية، قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدينة «نيوم» السعودية لا تستبعد السماح بالمشروبات الكحولية في تحدٍ لتقاليد ...
اقتصاد
تجميد مساعدات وتعليق العضوية الأفريقية.. السودان يواجه تبعات «الانقلاب العسكري»
عربى
الركلات الترجيحية تقصي مانشستر سيتي من كأس إنجلترا.. وتوتنهام وليفربول يعبران
رياضة عالمية
بايرن ميونيخ يغادر كأس ألمانيا بخسارة مذلة (شاهد الأهداف)
رياضة عالمية
بالصور.. لاعبو «الأهلي طرابلس» يوقعون على الاتفاق المالي
رياضة محلية
«ماتيوس» يوضح أسباب تراجع فرص محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية
رياضة عالمية
المصلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا استفتاء على جائزة أفضل لاعب ليبي بمشاركة 100 شخصية
رياضة محلية
وزير الدفاع الأفغاني.. نجل الملا عمر مؤسس حركة طالبان يظهر علنا للمرة الأولى
دولى
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: 10000 دولار لنادي الدوري الممتاز و5000 للدرجة الأولى
رياضة محلية
السايح يناقش مع «شؤون المرأة» بالنواب آليات توعية «ربة البيت» بالمشاركة ...
ليبيا
بعد جدل سنوات.. أميرة يابانية تتزوج من عامة الشعب
منوعات
واشنطن تعرب عن «قلق عميق» إزاء بناء مساكن استيطانية إسرائيلية جديدة في الضفة ...
دولى
جدول مواجهات فرق المجموعة الثانية بالدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
تعرف على مواجهات فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يمكن قيادة السيارات الكهربائية تحت المطر؟