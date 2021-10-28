نجم الأهلي طرابلس الجورني يجري عملية رباط صليبي ناجحة

لاعب الأهلي طرابلس محمد الجورني. (الإنترنت)

أجرى لاعب فريق الأهلي طرابلس، محمد الجورني، عمليةً جراحيةً ناجحةً على مستوى الركبة تكللت بالنجاح، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال الأهلي طرابلس في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «أجري لاعبنا محمد الجورني عملية الرباط الصليبي على يد الدكتور محسن الطرابلسي بتونس العاصمة، تكللت بالنجاح لله الحمد».

وتعرض «الجورني» للإصابة، خلال لقاء الزعيم مع بيشارا يونايتد التنزاني، على أرضية ملعب الأخير، في الدور الثاني من كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية؛ حيث أثبتت الفحوصات الطبية تعرض اللاعب إلى قطع في الرباط الصليبي الأمامي.

ويغيب الجورني لمدة طويلة، لا تقل عن ستة أشهر، سيتأثر فيها الفريق الأول لكرة القدم كثيرًا بغياب إحدى ركائز الفريق.

يذكر أن الجورني انضمّ إلى الأهلي طرابلس خلال سوق الانتقالات الحالية، قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي.