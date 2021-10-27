بالصور.. لاعبو «الأهلي طرابلس» يوقعون على الاتفاق المالي

لاعبو «الأهلي طرابلس» يوقعون على الاتفاق المالي. (المركز الإعلامي)

وقع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس»، على الاتفاق المالي مع النادي للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وجاء توقيع العقود مع اللاعبين بحضور رئيس مجلس إدارة «الأهلي طرابلس» ساسي بوعون.

وقالت الصفحة الرسمية لـ«الأهلي طرابلس»، على موقع «فيسبوك»، إن اللاعبين الذين وقعوا على الاتفاق هم: بدر حسن، محمد مفتاح، محمود عكاشة، منصور رزق، محمد شتيوي.

وأوضح «الأهلي طرابلس»، في بيانه المنشور عبر صفحته الرسمية، أن التوقيع على الاتفاق المالي مع بقية اللاعبين سيتم صباح غد الخميس.

وواصل فريق «الأهلي طرابلس» استعداداته لخوض مباراة الجولة الأولى من الدوري الليبي التي ستجمعه بجاره «الشط»، في الأول من نوفمبر المقبل.

ويصطدم فريق «الأهلي طرابلس» بمنافسه «الاتحاد» في الجولة الثانية من الدوري الليبي التي ستقام في السادس من الشهر المقبل.

لاعبو «الأهلي طرابلس» يوقعون على الاتفاق المالي. (المركز الإعلامي)

لاعبو «الأهلي طرابلس» يوقعون على الاتفاق المالي. (المركز الإعلامي)

لاعبو «الأهلي طرابلس» يوقعون على الاتفاق المالي. (المركز الإعلامي)