المصلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا استفتاء على جائزة أفضل لاعب ليبي بمشاركة 100 شخصية

مصطفى المصلي. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدير قناة ليبيا الرياضية مصطفى المصلي، أن الأحد المقبل سيشهد الإعلان عن قائمة 20 لاعبًا الذين تم اختيارهم من قبل 100 شخصية رياضية قامت بالتصويت على المرحلة الأولى لمنح جائزة أفضل لاعب وسيتم اختيار الأفضل في النسخة الثانية للجائزة التي يُشرف عليها الراديو.



وقال المصلي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، «سيتم التصويت للمرحلة الثانية مع انطلاق مرحلة الذهاب للدوري الليبي لكرة القدم؛ حيث سيحمل كل لاعب من العشرين، النقاط التي تحصَّل عليها في المرحلة الأولى من التصويت».

وأضاف: «سيتم كذلك اختيار أفضل تشكيلة للموسم الحالي، عبر الاستفتاء نفسه في مرحلة لاحقة».