5 انتصارات لليبيا في رواد التنس العربي بالعراق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 02:46 مساء
عبدالحكيم الجطيلي. (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بنادي الصيد بالعاصمة العراقية بغداد البطولة الثامنة لرواد التنس العربي، بمشاركة 102 لاعب يمثلون 18 بلدًا عربيًا، وسجل لاعبو ليبيا، أمس الثلاثاء، في ثاني أيام البطولة 5 انتصارات في منافسات الفردي والزوجي، بينما فقدوا النتيجة في مباراتين.

منافسات الفردي
فقد الليبي الهادي الرياني مباراته أمام العراقي بلال بنتيجة مجموعتين لصفر (0/2)، وفاز الليبي عبدالحكيم الجطيلي على العماني سالم أبوبكر بنتيجة مجموعتين لصفر (0/2)، وخسر الليبي عمر نصر أمام العراقي أحمد مزاحم بنتيجة (0/2)، وفاز إبراهيم العجيلي على العراقي حسام محمد بنتيجة مجموعتين لصفر(0/2)، وفاز الليبي حسام علي على العراقي فيصل أحمد بمجموعتين لصفر (0/2).

منافسات الزوجي
وشهدت منافسات الزوجي فوز الثنائي الليبي عبدالحكيم الجطيلي وإبراهيم العجيلي على العراقيين صلاح ومحمد بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة (1/2)، وفوز الثنائي الليبي على لاعبين من العراق بنتيجة مجموعتين لصفر (0/2).

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