5 انتصارات لليبيا في رواد التنس العربي بالعراق

عبدالحكيم الجطيلي. (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بنادي الصيد بالعاصمة العراقية بغداد البطولة الثامنة لرواد التنس العربي، بمشاركة 102 لاعب يمثلون 18 بلدًا عربيًا، وسجل لاعبو ليبيا، أمس الثلاثاء، في ثاني أيام البطولة 5 انتصارات في منافسات الفردي والزوجي، بينما فقدوا النتيجة في مباراتين.

منافسات الفردي

فقد الليبي الهادي الرياني مباراته أمام العراقي بلال بنتيجة مجموعتين لصفر (0/2)، وفاز الليبي عبدالحكيم الجطيلي على العماني سالم أبوبكر بنتيجة مجموعتين لصفر (0/2)، وخسر الليبي عمر نصر أمام العراقي أحمد مزاحم بنتيجة (0/2)، وفاز إبراهيم العجيلي على العراقي حسام محمد بنتيجة مجموعتين لصفر(0/2)، وفاز الليبي حسام علي على العراقي فيصل أحمد بمجموعتين لصفر (0/2).