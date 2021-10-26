جدول مواجهات فرق المجموعة الثانية بالدوري الممتاز للموسم الجديد

جانب من مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجديد (2021-2022). (قناة الوسط)

أنهي الاتحاد الليبي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، قراعة فرق المجموعة الثانية بالدوري لليبي الممتاز للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وضمت المجموعة الثانية أندية الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والسويحلي والاتحاد المصراتي والخمس والأولمبي والشط والمحلة وأبوسليم.

مواجهات فرق المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد