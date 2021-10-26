تعرف على مواجهات فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 09:19 مساء
جانب من مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجديد (2021-2022). (قناة الوسط)

انتهت منذ قليل قرعة فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وضمت المجموعة الأولى أندية «الأهلي بنغازي» و«النصر» و«الهلال» و«التحدي» و«الأخضر» و«شباب الجبل» و«الصداقة» و«دارنس» و«خليج سرت» و«التعاون».

مواجهات فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
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