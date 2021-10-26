رئيس لجنة المسابقات يكشف نظام الهبوط بالدوري الليبي

عبدالمولى المغربي. (أرشيفية : الإنترنت)

كشف رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالمولى المغربي، نظام الهبوط بالدوري الليبي الممتاز، في الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وقال: «بالنسبة لنظام الهبوط ببطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل، سيكون الهبوط مباشرة للترتيب الأخير بكل مجموعة، وصاحب المركز التاسع سيلعب مباراة للهبوط أو البقاء مع صاحب المركز الثاني».

وأوضح أن دوري الموسم الجديد يشارك فيه 20 فريقًا مقسمة على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية «الأهلي بنغازي» و«النصر» و«الهلال» و«التحدي» و«الأخضر» و«شباب الجبل» و«الصداقة» و«دارنس» و«خليج سرت» و«التعاون». وتضم المجموعة الثانية أندية «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» و«المدينة» و«السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«الخمس» و«الأولمبي» و«الشط» و«المحلة» و«أبوسليم».