الشلماني: كرة القدم هي فرحة ليبيا.. وأتمنى الابتعاد عما ينقل بمواقع التواصل

عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، إن كرة القدم هي فرحة ليبيا، وأتمنى الابتعاد عن كل ما ينقل بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح عبدالحكيم الشلماني، على هامش إجراء مراسم قرعة النسخة الثامنة والأربعين من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجديد، أنه أبلغ لجنة المسابقات بعمل جدول واضح لبطولة الدوري قبل انطلاقها.

ويشارك في دوري الموسم الجديد 20 فريقًا مقسمة على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية «الأهلي بنغازي» و«النصر» و«الهلال» و«التحدي» و«الأخضر» و«شباب الجبل» و«الصداقة» و«دارنس» و«خليج سرت» و«التعاون».

وتضم المجموعة الثانية أندية «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» و«المدينة» و«السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«الخمس» و«الأولمبي» و«الشط» و«المحلة» و«أبوسليم».