شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد

جانب من مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجديد (2021-2022). (قناة الوسط)

تُجرى حاليًا بفندق «كورنثيا» بطرابلس، قرعة الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، بحضور مندوبي الأندية العشرين وعدد من الضيوف والإعلاميين.

ويشارك في دوري الموسم الجديد 20 فريقًا مقسمة على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية «الأهلي بنغازي» و«النصر» و«الهلال» و«التحدي» و«الأخضر» و«شباب الجبل» و«الصداقة» و«دارنس» و«خليج سرت» و«التعاون». وتضم المجموعة الثانية أندية «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» و«المدينة» و«السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«الخمس» و«الأولمبي» و«الشط» و«المحلة» و«أبوسليم».

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