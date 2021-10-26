معسكر جديد للمنتخب الوطني بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 07:38 مساء
جانب من تدريبات المنتحب لمواجهة نظيره الأنغولي في تصفيات كأس العالم 2022. (المركز الإعلامي لاتحاد الكرة الليبي)

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، معسكرًا خارجيًّا بتونس ابتداءً من الأسبوع المقبل، استعداداً لمباراتي الغابون وأنغولا، ضمن تصفيات كأس العالم «قطر 2022» مرحلة الإياب.

وسيكون اللقاء الأول يوم 12 نوفمبر المقبل، في دولة الغابون، وسيكون اللقاء الثاني يوم 15 نوفمبر على أرضية ملعب «شهداء بنينا».

ويتواجد المنتخب الوطني في الترتيب الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط من أربع مباريات، خلف المنتخب المصري الذي يملك عشر نقاط. 

ويدخل المنتخب الوطني في حسابات معقدة جدًّا، وهو في حاجة للفوز في المباراتين، ويحتاج إلى تعثر المنتخب المصري في المباراتين المقبلتين له من إجل استعادة الصدارة مرة أخرى.

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