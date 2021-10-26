«كاف» قد يصدر قرارا صادما للأهلي طرابلس في «الكونفدرالية»

فريق الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

على الرغم من عمل قرعة دور الـ32 المكرر لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، وإعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن مواجهة الأهلي طرابلس لفريق الملعب المالي، والاتحاد لفريق إنييمبا النيجيري؛ فإن إعلان مواجهة الأهلي طرابلس يظل معلقًا باعتماد «كاف» لنتيجة مواجهته أمام فريق بيشارا التنزاني في دور الـ32 الأول، والذي لم يتم بعد.

وشملت القرعة الخاسر من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، و16 فريقًا من «الكونفدرالية» التي تأهلت لهذا الدور؛ حيث أُجريت القرعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتعد بطولة «الكونفدرالية» الرئيسية بالنسبة للأهلي طرابلس هذا الموسم، كونه وصيف النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز، بينما انتقل الاتحاد بعد خسارته أمام الترجي التونسي من دوري الأبطال إلى «الكونفدرالية».

وتأهل فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس في بطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، السبت الماضي، بعد اعتبار منافسه فريق بيشارا يونايتد التنزاني منسحبًا، لعدم حضوره إلى مدينة بنغازي مستضيفة مباراة الإياب بدور الـ32 على ملعب شهداء بنينا.

الأهلي طرابلس يواجه الملعب المالي ذهابًا يوم 28 نوفمبر المقبل، على أن يكون موعد مباراة الإياب يوم 5 ديسمبر المقبل، وهو نفس الموعد بالنسبة لمواجهة الاتحاد أمام إنييمبا النيجيري.

ويتبادل فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي كونه الملعب المعتمد من قبل الاتحاد الأفريقي «كاف»؛ حيث تقرر أن يواجه الاتحاد إنييمبا النيجيري في مباراة الذهاب على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، في حين يواجه الأهلي طرابلس الملعب المالي خارج ملعبه.