مفاجأة قبل دقائق من قرعة الدوري الممتاز الليبي.. 13 ناديا تطلب تأجيل الانطلاق 15 يوما

مباراة ودية لفريق الهلال. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)

طالب مسؤولو أندية الشط والمدينة والأخضر والصداقة والتعاون والهلال وشباب الجبل والتحدي والخمس والأولمبي وخليج سرت والمحلة ودارنس تأجيل انطلاق الدوري الليبي الممتاز أسبوعين حتى يقام 15 نوفمبر المقبل، نظرًا لتأخر استعدادهم حسب طلبهم إلى إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم ولجنة المسابقات.

يأتي هذا بعد أن حدد اتحاد كرة القدم الليبي انطلاق المسابقة في مطلع شهر نوفمبر المقبل، على أن تجرى اليوم الثلاثاء قرعة الدوري الممتاز بفندق كورنثيا بطرابلس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بحسب إعلان الاتحاد الليبي لكرة القدم، بحضور مندوبي الأندية العشرين وعدد من الضيوف والإعلاميين.

دوري الموسم الجديد سيشارك فيه 20 فريقًا مقسمًا على مجموعتين؛ حيث تضم المجموعة الأولى أندية الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر وشباب الجبل والصداقة ودارنس وخليج سرت والتعاون.

والمجموعة الثانية تضم الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والسويحلي والاتحاد المصراتي والخمس والأولمبي والشط والمحلة وأبوسليم.

وحسب قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم فإن شكل الدوري سيكون على النحو الآتي:

20 فريقًا مقسمًا على مجموعتين من مرحلتي ذهاب وإياب وتتأهل ثلاث فرق من كل مجموعة إلى الدور السداسي في المرحلة الثانية.

صاحب الترتيب الأخير من كل مجموعة يهبط مباشرةً إلى الدرجة الأدنى وصاحب الترتيب ما قبل الأخير يخوض تصفيات البقاء.