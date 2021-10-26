الشامي لـ«بوابة الوسط»: الاتحاد المصراتي خاض معسكرا ناجحا في مصر ولا ينقصنا إلا الانسجام

محمد الشامي. (تصوير - محمد قجام)

أكد المدير الإداري لفريق الاتحاد المصراتي محمد الشامي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن المعسكر الخارجي الذي أجراه فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد المصراتي في مصر كان ناجحًا بجميع المقاييس.

وقال الشامي عن استعدادات فريق الاتحاد المصراتي للموسم الجديد «بدأت منذ أكثر من أربعين يومًا الاستعدادات للدوري الممتاز الذي سينطلق في الأول من نوفمبر المقبل، كما تم التعاقد مع طاقم صربي بقيادة المدرب برانكوا ويوري باتك المعد البدني ومحمد القويري كمساعد للمدرب وأحمد اصميدة مدربًا للحراس، وبدأت التدريبات للوقوف على أداء اللاعبين ومستواهم الفني».

وأضاف: «انتقلنا في معسكر خارجي في الأول من شهر أكتوبر الجاري في مصر استمر 15 يومًا، واحتوى المعسكر على 5 مباريات ودية، وقف خلالها مدرب الفريق على إمكانات اللاعبين البدنية والتكتيكية، وأجرينا أكثر من 35 تدريبًا في الفترتين الصباحية والمسائية، وأجرينا مباريات ودية تدريجية من الدرجة الثانية، كانت مع نادي كرادسة والسلوم المصري والبنك الأهلي وفيتشور من دوري الممتاز المصري».

وأكمل «بعد اختتام معسكر مصر عدنا إلى ليبيا وسنطمح لإجراء عدد من المباريات الودية قبل انطلاق الدوري الممتاز».

وأوضح الشامي عن انتدابات الفريق هذا الموسم قال «تم انتداب ثلاثة محترفين ولاعب من شمال أفريقيا من المغرب، وتم التجديد للاعب ساحل العاج سيناني، والمهاجم السنغالي أوكاكي، والمحترف الكرواتي سبيستاين، والقادم من أولمبيك خربيقة المغربي سعد الغرباوي، وأصبح حاليًا الفريق الأول جاهزًا لمنافسات الدوري الممتاز».



واختتم محمد الشامي حديثه قائلًا: «في الموسم الماضي تحصَّل فريق الاتحاد المصراتي على الترتيب الرابع في مجموعته، ونطمح أن نكون في المنافسة هذا الموسم، وأن نكون أحد الفرق الثلاثة لدوري التتويج، وسنكون أكثر واقعية، فالمدرب الصربي برانكو هو أول مدرب يحمل بطولات في الدوري الليبي، وتوج ببطولة ليبيا وكأس ليبيا مع فريق الاتحاد، وله تجربه مع المنتخب الأولمبي والأهلي طرابلس، لكن هل يتأقلم الفريق مع تكتيكات برانكوا الفني، وقيمته الفنية، نتمنى ذلك، والملعب أكثر برهان عن ذلك، فلا ينقصنا إلا بعض الانسجام، والمباراة الودية الختامية في مصر، أعطتنا انطباعًا جيدًا جدًا لمستوى الفريق».

محمد الشامي رفقة محرر الوسط. (تصوير - محمد قجام)

محمد الشامي رفقة محرر الوسط. (تصوير - محمد قجام)