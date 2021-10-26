ترتيب ليبي متأخر في نهاية بطولة العالم لهواة الشطرنج وسط تتويج أناند وديمتروس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 04:10 مساء
جانب من منافسات الشطرنج بمشاركة ليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

أُسدل الستار أمس الإثنين باليونان، على بطولة العالم للشطرنج للهواة تصنيف تحت 2000، وتحت 2300، التي شهدت مشاركة 89 لاعبًا، وبعد 9 جولات، جاءت النتائج النهائية على النحو الآتي:

تُوِّج ببطولة تصنيف تحت 2000 اللاعب الهندي أناند تصنيف 1787 برصيد 7.5 نقطة، وبالنقاط  نفسها وبكسر التعادل جاء ثانيًا اللاعب البلجيكي دينقراد تصنيف 1889، وثالثًا اللاعبة زينب من كازاخستان تصنيف 1883 وبرصيد 7 نقاط، ورابعًا اللاعب الأكسندر من بولندا برصيد 6.5 نقطة، وجاء اللاعب الليبي سراج رمضان بركة في الترتيب 48 من 54 لاعبًا برصيد 3 نقاط.

وتُوِّج ببطولة تصنيف تحت 2300 اللاعب اليوناني ديمتروس تصنيف 2294 برصيد 8 نقاط، وبفارق نصف نقطة جاء الكازاخستاني أبوالمنصور تصنيف 2203 برصيد  7.5 نقطة، وثالثًا البولندي بيتر تصنيف 2229 برصيد 6.5 نقطة، وبكسر التعادل جاء اليوناني نيكولاس رابعًا، وجاء ترتيب اللاعب الليبي محمد الغدامسي في الترتيب 28 من 35 لاعبا برصيد 4 نقاط.

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