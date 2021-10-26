الأهلي طرابلس يواجه الملعب المالي.. والاتحاد يلتقي إنييمبا النيجيري في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 02:32 مساء
كأس الكونفدرالية. (أرشيفية : الإنترنت)

أسفرت قرعة دور الـ32 المكرر لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، عن مواجهة الأهلي طرابلس لفريق الملعب المالي، والاتحاد لفريق إنييمبا النيجيري.

وشملت القرعة الخاسر من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، و16 فريقًا من «الكونفدرالية» التي تأهلت لهذا الدور، حيث أُجريت القرعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتعد بطولة «الكونفدرالية» الرئيسية بالنسبة للأهلي طرابلس هذا الموسم، كونه وصيف النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز، بينما انتقل الاتحاد بعد خسارته أمام الترجي التونسي من دوري الأبطال إلى «الكونفدرالية».

الأهلي طرابلس يواجه الملعب المالي ذهابًا يوم 28 نوفمبر المقبل، على أن يكون موعد مباراة الإياب يوم 5 ديسمبر المقبل، وهو نفس الموعد بالنسبة لمواجهة الاتحاد أمام إنييمبا النيجيري.

ويتبادل فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي كونه الملعب المعتمد من قبل الاتحاد الأفريقي «كاف»؛ حيث تقرر أن يواجه الاتحاد إنييمبا النيجيري في مباراة الذهاب على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، في حين يواجه الأهلي طرابلس الملعب المالي خارج ملعبه.

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