«بوابة الوسط» ترصد الأندية المرشحة لمواجهة الاتحاد والأهلي طرابلس في «الكونفدرالية»

كأس الكونفدرالية. (أرشيفية : الإنترنت)

تُجرى اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، قرعة الدور 32 المكرر لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية بمشاركة 16 فريقًا، وتضم الخاسر من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، و16 فريقًا من «الكونفدرالية» التي تأهلت لهذا الدور.

وحسب المعطيات قبل الإجراء الرسمي، فإن القرعة ستضع بطل ليبيا فريق الاتحاد في مواجهة أحد الفرق التالية بنسبة كبيرة: بيراميدز المصري - نهضة بركان المغربي - الصفاقسي التونسي - شبيبة القبائل الجزائري - إنييمبا النيجيري - أورلاندو بايرتس الجنوبي أفريقي - كوتون سبورت الكاميروني غور ماهيا الكيني.

أما فريق الأهلي طرابلس ستضعه القرعة في مواجهة أحد الفرق التالية بنسبة كبيرة: مازيمبي الكونغولي - سيمبا التنزاني - ميموزا العاجي - زاناكو الزامبي - نواذيبو الموريتاني - أوتوهو الكونغولي - ريفرز النيجيري.