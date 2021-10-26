3 انتصارات وخسارة واحدة لليبيا في رواد التنس العربي ببغداد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 01:04 مساء
منافسات رواد التنس. (فيسبوك)

انطلقت، أمس الإثنين، بنادي الصيد، في العاصمة العراقية بغداد البطولة الثامنة لرواد التنس العربي، بمشاركة 102 لاعبين يمثلون 18 بلدا عربيا.

وتشارك ليبيا في المحفل العربي بالرياضيين إبراهيم العجيلي وعبدالحكيم الجطيلي والهادي الرياني ومحمد الدراهمي وعمر نصر وحسام الطيب.

في اليوم الأول حقق لاعبو ليبيا ثلاثة انتصارات، وجاءت عبر فوز حكيم الجطيلي على العراقي عبدالقادر بمجموعتين لصفر (0/4 - 1/4)، كما فاز إبراهيم العجيلي على العراقي بسام حيدر بمجموعتين لواحدة بنتيجة (0/4 - 1/4 - 2/7)، وفوز ثالث لعمر نصر على العراقي محمد مهند بمجموعتين لصفر (1/4 - 2/4)، بينما فقد الليبي محمد الدراهمي مباراته أمام لاعب من العراق.

واليوم الثلاثاء سيخوض لاعبو ليبيا أربع مباريات، حيث يواجه الليبي الهادي الرياني العراقي بلال الهادي والليبي حسام الطيب يتبارى مع العراقي فيصل محمد، والليبي عبدالحكيم الجطيلي يلتقي العماني سالم أبوبكر، والليبي إبراهيم العجيلي يواجه العراقي حسام محمد.

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