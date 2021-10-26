«بوابة الوسط» تستعرض شكل الدوري الليبي الممتاز قبل إجراء القرعة.. الثلاثاء

شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

تُجرى مساء اليوم الثلاثاء بفندق كورنثيا بطرابلس قرعة الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بحسب إعلان الاتحاد الليبي لكرة القدم، بحضور مندوبي الأندية العشرين وعدد من الضيوف والإعلاميين.

دوري الموسم الجديد سيشارك فيه 20 فريقًا مقسمًا على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر وشباب الجبل والصداقة ودارنس وخليج سرت والتعاون.

والمجموعة الثانية تضم الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والسويحلي والاتحاد المصراتي والخمس والأولمبي والشط والمحلة وأبوسليم.

وحسب قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم فإن شكل الدوري سيكون على النحو التالي:

20 فريقًا مقسمًا على مجموعتين من مرحلتي ذهاب وإياب وتتأهل ثلاث فرق من كل مجموعة إلى الدور السداسي في المرحلة الثانية.

صاحب الترتيب الأخير من كل مجموعة يهبط مباشرةً إلى الدرجة الأدنى وصاحب الترتيب ما قبل الأخير يخوض تصفيات البقاء.