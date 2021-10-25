رسميا.. تحديد موعد قرعة دور الـ32 بالكونفدرالية بمشاركة الاتحاد والأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 08:57 مساء
مباراة الترجي والاتحاد في رادس. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد إجراء قرعة الدور 32 المكرر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة 16 فريقًا الخاسرين من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، و16 فريقًا من الكونفدرالية الذين تاأهلوا لهذا الدور.

وقال «كاف»، عبر موقعه الرسمي، إن قرعة الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية ستجرى غدا الثلاثاء، في بالعاصمة المصرية القاهرة، في الواحدة ظهرًا.

والأندية التي هبطت من دوري الأبطال هي: هارتس أوف أوك الغاني، ليبريك أويلرز الليبيري، الملعب المالي، الحرس الوطني (النيجر)، الاتحاد الليبي، توسكر الكيني، الجيش الرواندي، مانيما يونيون الكونغولي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، ريفرز يونايتد النيجيري، آسيك ميموزا الإيفواري، إيه إس أوتوهو الكونغولي، نواذيبو الموريتاني، رويال ليوباردز (إي سواتيني)، زاناكو الزامبي.

أما الأندية التي فتأهلت في الكونفدرالية، هي الأهلي طرابلس وبيراميدز، والمصري البورسعيدي، ونهضة بركان المغربي، الصفاقسي التونسي، شبيبة القبائل وشبيبة الساورة الجزائريان، أورلاندو بيراتس ومارومو جالنتس الجنوب أفريقيين، إنيمبا النيجيري، جورماهيا الكيني، كوتون سبورت الكاميروني، ريد أروز الزامبي، موتيما بيمبي الكونغولي، بينجا المالي،  إنتر كلوب الأنغولي.

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